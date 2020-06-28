Учёные обнаружили сходство рака с коронавирусом

Для лечения можно использовать противоопухолевые препараты

У коронавируса и рака много общего. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии. Согласно данным их совместного исследования, у человеческих клеток, инфицированных коронавирусом, возникают продолговатые отростки, позволяющие инфекции быстрее распространяться по организму, пишет Financial Times.

Эти отростки учёные назвали "зловещими щупальцами". Именно поэтому для лечения коронавируса решено использовать лекарства, разработанные для лечения онкологических заболеваний.

По последним данным, в мире инфицированы коронавирусом уже более 10 миллионов человек. На первом месте по числу заболевших находятся США – более 2,5 миллиона человек, вторую позицию занимает Бразилия – 1,3 миллиона инфицированных. В большом отрыве от них находится Россия с 634 тысячами больных.

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