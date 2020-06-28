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Учёные обнаружили сходство рака с коронавирусом

20:29
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Для лечения можно использовать противоопухолевые препараты

У коронавируса и рака много общего. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии. Согласно данным их совместного исследования, у человеческих клеток, инфицированных коронавирусом, возникают продолговатые отростки, позволяющие инфекции быстрее распространяться по организму, пишет Financial Times.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Эти отростки учёные назвали "зловещими щупальцами". Именно поэтому для лечения коронавируса решено использовать лекарства, разработанные для лечения онкологических заболеваний.

По последним данным, в мире инфицированы коронавирусом уже более 10 миллионов человек. На первом месте по числу заболевших находятся США – более 2,5 миллиона человек, вторую позицию занимает Бразилия – 1,3 миллиона инфицированных. В большом отрыве от них находится Россия с 634 тысячами больных.

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