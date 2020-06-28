Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

На первом месте - США

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Данные обнародовал американский университет Джонса Хопкинса, именно там суммируются данные федеральных и местных властей всех стран мира. От последствий болезни умерло 499 024 человека, выздоровели за все время пандемии 5 065 869 больных.

На первом месте в мире по числу заболевших находятся США – более 2,5 миллиона человек, вторую позицию занимает Бразилия – 1,3 миллиона инфицированных. В большом отрыве от них находится Россия с 634 тысячами больных.

Меньше всего больных зарегистрировано в Папуа-Новой Гвинее (11 человек) и в Сент-Китс и Невисе (15 человек).

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