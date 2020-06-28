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Обнародованы данные о сдачи Путиным тестов на коронавирус

13:46
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Президент делает это регулярно

Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня. Об этом сам президент рассказал в эфире телеканала "Россия-1". Результаты всегда отрицательные, отметил глава государства.
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

Президент также рассказал, что он ввёл жёсткое правило: он и премьер-министр никогда не летают в одном самолёте и никогда не летают на разных самолётах в одно и то же время. Это связано с безопасностью первых лиц государства.

"Когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", - пояснил президент, говоря о том, что Михаил Мишустин не так давно перенёс коронавирусную инфекцию.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что коронавирус мог кто-то вбросить или он стал испытанием, посланным человечеству, президент сказал: "Всё так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так. И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - сказал глава России.

Напомним, что с конца марта Владимир Путин работал удалённо в своей подмосковной резиденции. Он регулярно проводил совещания и встречи с чиновниками и общественностью в режиме видеоконференций.

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