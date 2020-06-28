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Шубская и Овечкин показали фото родившегося в мае сына

17:04
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Илье исполнился месяц

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская показа фото с новорожденным сыном. Малыш появился на свет ровно месяц назад.

"Один месяц нашему малышу", — подписала она снимок.

Подписчики Шубской пришли в восторг от фотографий. Пару засыпали комплиментами и пожеланиями:

"Настя, ну как через месяц после родов можно так выглядеть? Вы точно ведьма"

"Вы такие счастливые! Счастья вам!!! Счастье в вашу семью. Будьте здоровы"

"Пусть растет здоровым, на радость вам".

А некоторые подписчики пожелали Овечкину и Шубской поскорее обзавестись вторым ребенком.

Александр Овечкин и Настасья Шубская во второй раз стали родителями 27 мая. Мальчика назвали Ильей.

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