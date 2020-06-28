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Наблюдатель ОП Москвы отметила высокий уровень голосования в Москве

14:28
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

На участках соблюдаются санитарные нормы

На избирательных участках в Москве делается всё возможное, чтобы людям было комфортно и безопасно отдавать свои голоса. Такую оценку организации голосования в столице дала независимый наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Соличонова. Она работает на участке №2566.
Наблюдатель отметил высокий уровень организации голосования в Ломоносовском районе

Порядок и санитарные нормы соблюдаются и при так и при голосовании по домам. "Если ходить по домам, также все проходит достаточно безопасно и комфортно. Люди очень благодарны, что мы предоставляем им защиту, что мы держим дистанцию", - рассказала наблюдатель в интервью АГН "Москва".

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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