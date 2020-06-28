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Россию накрыла волна разводов звёзд шоу-бизнеса

15:27
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Почему это происходит?

Пандемия коронавируса вызвала кризис не только в экономике. Она внесла раздрай в ячейку общества. Семьи рушатся! Буквально на днях Кристина Асмус и Гарик Бульдог Харламов сообщили изумленным фолловерам о том, что их совместная история подошла к концу.

И это на фоне уже идущих бракоразводных процессов - Пелагеи и Ивана Телегина, Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова и ещё десятка звёздных пар, которые будто сговорились все - принялись разводиться! И об этом можно было бы просто пошутить, но не хочется, потому, что практически у всех есть дети, а они-то уж совершенно ни при чём, но страдают.

Мы спросили у психологов, астрологов и даже одной свахи - что происходит? Неужели история про "жили долго и счастливо и умерли в один день" - теперь только в сказках?

Ольга Стрельцова выслушала ответы (смотрите видео).

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Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус
Кристина Асмус
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