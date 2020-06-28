Отдых на даче: нужен ли россиянам берег турецкий

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За неимением возможности поехать на зарубежные курорты, горожане взялись осваивать родные просторы и вспомнили про дачи. Те, у кого они есть, отправились в свои СНТ, а те, у кого их нет, решили арендовать домик в Подмосковье. Но, не тут-то было! Все самые "вкусные" варианты оказались разобраны ещё ранней весной.

Дача - наше, чисто российское, явление. Недаром слово в неизменном виде вошло в другие языки. В последние годы ею часто пренебрегали, изменяя с Турцией, Грецией или Египтом. Но в этом сезоне, судя по всему, мы становимся свидетелями возвращения традиции с неизбежными цветами-огородами и вечерними посиделками за самоваром.

Наталья Тарасова проверяла - так ли это? (смотрите видео)

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