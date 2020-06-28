Независимый наблюдатель отметила отсутствие нарушений в ходе голосования

Люди активно голосуют на участках и на дому

Голосование по поправкам в Москве проходит без нарушений. Наблюдатель от Общественной палаты города Ирина Хидирова следит за ходом голосования на дому на участке №2563.

"Как наблюдатели от Общественной палаты мы принимаем участие во всех процедурах голосования, включая наблюдение за голосованием на дому. Избирательный участок работает в штатном режиме без каких-либо нарушений", - приводит слова наблюдателя АГН "Москва".

Хидирова подтвердила, что на участке соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию, голосование проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве есть несколько способов отдать свой голос: на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно проголосовать и в Нижегородской области.

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