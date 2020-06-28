ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Независимый наблюдатель отметила отсутствие нарушений в ходе голосования

14:54
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Люди активно голосуют на участках и на дому

Голосование по поправкам в Москве проходит без нарушений. Наблюдатель от Общественной палаты города Ирина Хидирова следит за ходом голосования на дому на участке №2563.
Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на участках в Москве

 "Как наблюдатели от Общественной палаты мы принимаем участие во всех процедурах голосования, включая наблюдение за голосованием на дому. Избирательный участок работает в штатном режиме без каких-либо нарушений", - приводит слова наблюдателя АГН "Москва".

Хидирова подтвердила, что на участке соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию, голосование проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве есть несколько способов отдать свой голос: на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно проголосовать и в Нижегородской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.