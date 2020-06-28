Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова призвала москвичей проголосовать по поправкам к Конституции

Наблюдается высокая активность граждан

Система голосования по поправкам в Конституцию защищена от утечки, а каждый голос избирателя защищен ключом шифрования. Об этом заявила депутат Мосгордумы, директор Центра социального обслуживания "Коломенское" Ольга Мельникова.

По её мнению, электронное голосование достаточно безопасно технически. "Я проголосовала электронно, мне было так удобно, даже моя мама проголосовала электронно. Я считаю, что это достаточно безопасно, если брать технический аспект, он безопасный", - сказала парламентарий в интервью АГН "Москва".

По мнению Мельниковой, дистанционное голосование экономит время. С его помощью можно проголосовать, находясь на даче.

Депутат призвала москвичей и всех россиян прийти и проголосовать по поправкам в Конституцию. "Каждый гражданин России обязан выразить своё мнение, чтобы потом не было никаких нареканий в адрес правительства", - отметила Мельникова.

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги объявят вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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