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Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова призвала москвичей проголосовать по поправкам к Конституции

15:34
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Наблюдается высокая активность граждан

Система голосования по поправкам в Конституцию защищена от утечки, а каждый голос избирателя защищен ключом шифрования. Об этом заявила депутат Мосгордумы, директор Центра социального обслуживания "Коломенское" Ольга Мельникова.
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По её мнению, электронное голосование достаточно безопасно технически. "Я проголосовала электронно, мне было так удобно, даже моя мама проголосовала электронно. Я считаю, что это достаточно безопасно, если брать технический аспект, он безопасный", - сказала парламентарий в интервью АГН "Москва".

По мнению Мельниковой, дистанционное голосование экономит время. С его помощью можно проголосовать, находясь на даче.

Депутат призвала москвичей и всех россиян прийти и проголосовать по поправкам в Конституцию. "Каждый гражданин России обязан выразить своё мнение, чтобы потом не было никаких нареканий в адрес правительства", - отметила Мельникова.

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги объявят вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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