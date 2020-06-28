Международные эксперты по достоинству оценили удобство онлайн-голосования

Голосование проходит активно

Международные эксперты высоко оценили электронное голосование в Москве м важность вынесенных на всенародное обсуждение поправок к Конституции. Глава Ассоциации содействия и развития молодёжи Афганистана Мохаммад Тамим Эхлас отметил систему электронного голосования.

"Я вижу, что большинство людей голосуют онлайн, через интернет. Им удобно, потому что вызов эпидемиологический", - сказал эксперт в интервью АГН "Москва". Эхлас побывал на участке №2133 в Академическом районе Москвы.

По его мнению, изменения в Основной закон страны нужны для территориальной целостности России и для того, чтобы у неё сохранились исторические завоевания.

"Это и культура, и традиции. Это гарантии для семьи, детей, природы, животных. Разве это плохо?", - сказал эксперт из Афганистана.

Его коллега из Сирии, общественный деятель Хаббабх Аммар отметил электронное голосование по поправкам в Конституцию как удобный способ голосования в условиях пандемии коронавируса. Ему понравилось, как идёт процесс волеизъявления граждан.

В свою очередь, призёр международных соревнований по боксу, член АСРМА Валерий Эссомба Нгоно из Камеруна подчеркнул важность электронного голосования для спортсменов. "Так как я часто посещаю различные соревнования в различных странах, то мне очень сложно проголосовать, находясь в другой стране. А такую возможность я оцениваю, как прекрасную", - сказал Нгоно.

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию, голосование проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве есть несколько способов отдать свой голос: на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно проголосовать и в Нижегородской области. За ходом голосования следят наблюдатели от общественных организаций России и приглашённые эксперты из-за рубежа.

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