Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ на ВДНХ

Они были приостановлены из-за пандемии

Ремонтно-реставрационные работы возобновились на ВДНХ после перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте". Он напомнил, что реставрация началась в конце 2013 года. Тогда комплекс был на грани разрушения.

Первые годы пришлось вывозить тонны мусора, убирать незаконные постройки, спасать аварийные здания и делать новые инженерные коммуникации. В последний раз их меняли еще в 1954 году. Потом приступили к реконструкции. Хотелось не просто возродить исторический облик Выставки, но и построить новые объекты. Сделать ВДНХ более современной, многофункциональной - для ностальгирующих взрослых, активной молодежи и любопытных малышей", - написал мэр.

Собянин отметил, что за несколько лет выставка вернула былое великолепие и популярность: если в 2013 году на ВДНХ приходили 15 миллионов человек в год, то в прошлом году уже 33 миллиона.

"Возможно, вы спросите: зачем это было нужно? Во-первых, это действительно красиво. Объекты ведь уникальные. В каждом - душа и культура народов бывшего СССР. Наша история. Во-вторых, Москве нужен был такой крупный туристический, образовательный, выставочный и досуговый центр", - заявил мэр.

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