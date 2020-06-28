Эксперты Общественного штаба выявили создателя фейка о голосовании в Москве

Видео оказалось постановкой

Эксперты Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве вычислили мужчину, который распространял постановочное видео о нарушении при голосовании. Об этом сообщил представитель штаба Александр Асафов.

"Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс. Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принес этот пакет на место съемки, то есть сделал постановочное видео", - рассказал Асафов агентству ТАСС.

Он обратил внимание, что запечатленные на видео якобы бюллетени запечатаны в обычный мягкий пакет для почтовых посылок.

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