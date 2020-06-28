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МТПП: программа "Миллион призов" оживит экономику столицы

19:13
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Программа стимулирует спрос

Программа "Миллион призов", фонд которой сформирован за счет средств правительства Москвы и бизнес-партнеров, оживит экономику столицы. Так считает президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он рассказал, что город выделил 5 миллиардов рублей на призовой фонд программы "Миллион призов".

"После долгих простоев предприниматели сейчас открываются, и эти деньги можно будет потратить у партнеров - это магазины, рестораны, транспорт. Партнеры приходят, уходят, у кого какие возможностью есть. И рестораны заинтересованы, чтобы к ним пришли. Поэтому они дают карту лояльности или скидки, чтобы как можно больше к ним людей пришло. И люди приходят и свои деньги добавляют, что-то тратят", - сказал Платонов.

По его словам, в бюджет города в итоге вернется более 5 миллиардов рублей.  Призовой фонд программы "Миллион призов" формируется не только за счет средств, выделяемых правительством, но и за счет дополнительных скидок, бонусных программ и призов, предоставляемых партнерами программы. Таким образом, предельный совокупный размер всех возможных к получению участниками программы призов за счет всех источников составляет около 10 миллиардов рублей.

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