Общественный штаб: "В Москве никаких нарушений при голосовании нет"

Голосование проходит открыто и прозрачно

На избирательных участках в Москве нарушений зафиксировано не было. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов.

По его словам, на участках и днём, и ночью работает видеонаблюдение. Дистанционное голосование также проходит в штатном режиме, без нарушений. Явка на онлайн-голосовании превысила 78%.

Граждане России голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать несколькими способами: на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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