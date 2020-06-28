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Наблюдатель от "Справедливой России" отметил высокий уровень проведения голосования

19:46
  • воскресенье
  • 28 июня 2020

Россияне голосуют по поправкам в Конституцию

Наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию отмечают высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий. В частности, наблюдатель от партии "Справедливая Россия" Валерий Тюнеев, работающий на УИК №1437 в Москве сказал, что все относятся крайне доброжелательно к голосующим.
Общественный штаб: "В Москве никаких нарушений при голосовании нет"

Кроме того, на участке соблюдаются все санитарные нормы: людям выдаются маски, перчатки и одноразовые ручки. "Стоит отметить, что на участке для голосования разделен вход и выход, чтобы люди могли не контактировать друг с другом", - сказал Тюнеев в интервью АГН "Москва".

Россияне голосуют по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Итоги волеизъявления будут подведены вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать очно - на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

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Голосование по поправкам в Конституцию
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