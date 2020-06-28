Глава Комиссии ОП: "Голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости"

На участках соблюдаются санитарные меры

Новости о принуждении к голосованию не имеют под собой никакой почвы, они – фейковые. Об этом заявила глава комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.

"По опыту могу сказать, что такие новости, гуляющие по просторам интернета, не имеют подтверждения. Они фейковые, как говорят сейчас", - сказала Лазутова в интервью АГН "Москва"

Она напомнила высказывание мэра Сергея Собянина о том, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать. "Недопустимо заставлять идти голосовать. Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют", - сказала наблюдатель.

По её оценке, голосование в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости, на участках присутствуют обученные наблюдатели, повсюду установлены видеокамеры.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Его итоги подведут вечером 1 июля. В Москве можно проголосовать на избирательном участке или на дому, а также в онлайн-формате. Дистанционно можно отдать свой голос и в Нижегородской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"