На втором году президентства от Зеленского отвернулись его сторонники

Рейтинг главы государства стремительно падает

Рейтинг Владимира Зеленского стремительно падает. По последним опросам Центра Разумкова, если бы президентские выборы на Украине проходили сегодня, то за действующего главу государства отдали бы свои голоса 25,3% граждан. Ещё в сентябре 2019 года за Зеленского проголосовали бы 56,1% потенциальных избирателей.

Примечательно, что у экс-президента страны Петра Порошенко популярность в народе растёт: за него проголосовали бы сегодня 11,1% украинцев, около года назад он пользовался поддержкой лишь 6,1% опрошенных.

Владимир Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года. На выборах за него проголосовали 73,22% избирателей. Он одержал победу во втором туре, соревнуясь с действующим тогда президентом Порошенко.

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