"В страшном сне не представить": назван "единственный союзник" России

У Москвы осталось "единственное окно в Европу"

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия.

Такое мнение выразил президент Александр Лукашенко. Москва не хочет потерять Минск ни в экономическом, ни в политическом плане. Белоруссия является второй после Германии страной по объему закупок российской нефти и крупным ее потребителем.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. И я Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: Евросоюза и Украины", - заявил Лукашенко.

Москва оказалась втянута во все возможные конфликты, поссорилась с Украиной, Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей. В результате осталось "единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой" – Минск.

"Россия в страшном сне не может представить, что нет у них больше этого союзника", - отметил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"