В сирийском Дейр-эз-Зоре заработали зернохранилища

С начала года собрано уже полмиллиона тонн пшеницы

Сирийские аграрии восстанавливают производство зерновых. В этом году уже собрали полмиллиона тонн пшеницы. До войны показатели были значительно выше, часть продукции даже шла на экспорт.

Дейр-эз-Зор - это пустыня. Здесь нет больших плантаций. Потому урожай зерновых, пожалуй, единственный источник дохода крестьян. В очереди на взвешивание стоят и легковушки, и грузовики. Везут со всей провинции. Площадь полей вокруг Дейр-эз-Зора - 70 тысяч гектаров.

"В машине почти пять тонн зерна. За один мешок платят 45 тысяч фунтов. Это хороший доход. Много денег уходит на содержание полей, оплату труда рабочих", - говорит Абухаль Абддахим.

На площадку привозят около 20 тысяч тонн зерна в год. С довоенными показателями, конечно, не сравнить. Да и оборудование только то, что удалось отремонтировать с помощью гаечного ключа. Достаточно посмотреть на сортировочный конвейер, который в прямом смысле отделяет зерна от плевел. Но все равно работа кипит. Для восстанавливающегося сельского хозяйства - отличный результат.

"Я привожу зерновые четырёх классов. Твёрдые сорта пшеницы подходят для производства макарон. А мягкая пшеница отправляется сразу на хлебозаводы", - говорит Усмар Абу-Даиб.

До войны Сирия производила более пяти миллионов тонн зерна в год. Треть уходила на экспорт в Европу. В прошлом году в стране было собрано всего около миллиона тонн.

"В этом году уже собрали 500 тысяч тонн по всей стране. Но прогнозировать сложно - боевики держат под контролем много полей, уничтожают урожай. Однако наша армия при вашей поддержке теснит захватчиков", - рассказывает директор предприятия по переработке и хранению зерна Аддиль аль-Маркаб.

Сейчас для аграриев самый горячий сезон. Палящее солнце зерновым только на пользу. А вот зимние дожди, наоборот. От воды урожай укрывают полиэтиленом. Однако все понимают - мера временная и малоэффективная. Нужно строить современные элеваторы. Это следующий этап восстановления сельского хозяйства арабской республики.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Дейр-эз-Зор, Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"