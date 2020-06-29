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Названы регионы с самым доступным жильем

08:44
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Наиболее доступные квартиры на севере

Эксперты подсчитали, что российской семье со средней по региону зарплатой и минимальными тратами требуется 4,6 года, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров.  
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Как пишет РИА Новости, лидерами по доступности жилья стали Магаданская область, ХМАО и Ненецкий автономный округ. Там семья с одним ребенком может накопить на "двушку" менее чем за три года. 

У семей из Тюменской области, Мурманской области и Камчатского края на это уйдет чуть больше трех лет. 

Следом идут Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская область, Томская область, Иркутская область и Красноярский край. Здешние семьи должны откладывать деньги 4,6 года, чтобы купить новое жилье. 

Аутсайдерами рейтинга стали Крым, Севастополь, Чечня, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Кабардино-Балкария. На новую квартиру тамошней семье придется в среднем копить 13-15 лет. 

"Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в регионах Северного Кавказа, эксперты объясняют низким уровнем номинальных начисленных зарплат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы", - пишет агентство.

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