Последствия ливней в российских регионах сняли на видео

В Абакане затопило даже подъезды

На Урале, в Сибири, а также в нескольких центральных регионах России ликвидируют последствия мощного грозового фронта. Шквалистый ветер, ливни, град оставили после себя размытые дороги, затопленные улицы, поваленные деревья. Десятки населённых пунктов остались без света.

В Приморье в двух районах введён режим ЧС. Уровень воды в реках поднялся более чем на полтора метра. Синоптики предупреждают, что дожди будут продолжаться. Подтоплены придомовые территории и огороды, повреждены дороги, передает "ТВ Центр".

Стихия ударила и по центральной России. Крупный град выпал в Московской области. В Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах повреждены урожай на полях и машины на улицах.

Самые серьёзные последствия - в Абакане. Тропический ливень накрыл столицу Хакасии в воскресенье. Улицы затопило за считанные минуты, вода хлынула даже в подъезды многоэтажных домов. Ветер обрывал провода, сносил крыши. Без света остались более 2 тысяч жителей.

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