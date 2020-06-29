В России началась еще одна сокращенная неделя

1 июля - выходной в связи с голосованием по поправкам в Конституцию

На этой неделе, как и на прошлой, будет всего четыре рабочих дня.

Дополнительный выходной россияне получат в среду, 1 июля, в связи с проведением общероссийского голосования по правкам в Конституцию.

Работающие люди в этот день получат двойную оплату или дополнительный день отдыха. Те, кто не будут работать в день голосования, в зарплате за июль ничего не потеряют.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, соответственно, отпуск на этот день продлеваться не будет, передает РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции изначально должно было состояться 22 апреля, но из-за коронавируса его пришлось отложить. В результате было решено провести голосование в течение недели – с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать очередей на избирательных участках.

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