Установлены регионы, где чаще всего тонут люди

Дикие пляжи лучше обходить стороной

С начала года в России зарегистрировали свыше 700 несчастных случаев на воде. Взрослые в основном гибли оттого, что купались в необорудованных местах или в состоянии алкогольного опьянения. Трагедии с детьми зачастую связаны с невнимательностью со стороны родителей, сообщили в МЧС.

"Жертв могло быть гораздо больше, но спасателям удалось сохранить жизни свыше 1800 человек", - пишут "Известия".

Больше всего происшествий на воде произошло в Татарстане, Башкортостане и Чувашии. Следом идут Ленинградская, Кировская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Тюменская области.

В 2020 году в России открыли около 3,5 тысячи пляжей, треть из них - в Краснодарском крае и Крыму.

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