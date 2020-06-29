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Установлены регионы, где чаще всего тонут люди

09:05
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Дикие пляжи лучше обходить стороной

С начала года в России зарегистрировали свыше 700 несчастных случаев на воде. Взрослые в основном гибли оттого, что купались в необорудованных местах или в состоянии алкогольного опьянения. Трагедии с детьми зачастую связаны с невнимательностью со стороны родителей, сообщили в МЧС. 
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"Жертв могло быть гораздо больше, но спасателям удалось сохранить жизни свыше 1800 человек", - пишут "Известия"

Больше всего происшествий на воде произошло в Татарстане, Башкортостане и Чувашии. Следом идут Ленинградская, Кировская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Тюменская области. 

В 2020 году в России открыли около 3,5 тысячи пляжей, треть из них - в Краснодарском крае и Крыму.

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