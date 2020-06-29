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Москва вошла в двадцатку самых технологичных городов Европы

09:10
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Возглавил рейтинг Лондон

Москва вошла в топ-20 наиболее перспективных для инвестиций в технологии и инновации городов Европы в рейтинге Tech Cities of the Future. Он составлен журналом fDi Intelligence.

Всего в рейтинге 76 городов. Российская столица расположилась на 18 позиции. В категории "Экосистема стартапов" Москва поднялась на 10 строчку.

Как пояснили в столичной мэрии, города оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры.

Первые пять строчек рейтинга заняли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.

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