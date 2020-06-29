Портятся после свадьбы: почему русских девушек не берут замуж

Три весомые причины

Китайский журналист рассказал о недостатках русских девушек, которые мешают позвать их замуж.

Репортер поведал, что его соотечественников привлекает красота россиянок, однако у двух национальностей слишком разный менталитет. В первую очередь китайцы не любят в русских женщинах "дерзкий характер", неаккуратность в мелочах и нежелание "вкладывать душу в важные дела".

Смущает и любовь к алкоголю. По мнению журналиста, так русские женщины демонстрируют свое "я". "Они любят выпивать, считая, что таким образом проявляют истинный характер", - заметил он.

Кроме того, после свадьбы россиянки начинают распускать себя и резко набирают вес, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

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