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Портятся после свадьбы: почему русских девушек не берут замуж

09:39
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Три весомые причины

Китайский журналист рассказал о недостатках русских девушек, которые мешают позвать их замуж.

Репортер поведал, что его соотечественников привлекает красота россиянок, однако у двух национальностей слишком разный менталитет. В первую очередь китайцы не любят в русских женщинах "дерзкий характер", неаккуратность в мелочах и нежелание "вкладывать душу в важные дела".

Смущает и любовь к алкоголю. По мнению журналиста, так русские женщины демонстрируют свое "я". "Они любят выпивать, считая, что таким образом проявляют истинный характер", - заметил он. 

Кроме того, после свадьбы россиянки начинают распускать себя и резко набирают вес, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

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