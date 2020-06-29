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Обругавшая бедняков Боня получила помощь от государства

09:36
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Этим деньгам она нашла хорошее применение

Телеведущая Виктория Боня, которая назвала "криворукими алкоголиками и нищебродами" получателей минимального размера оплаты труда, взяла у государства помощь в размере МРОТ. 
Боня оправдалась за слова о живущих на МРОТ россиянах

Бухгалтер Бони подала заявление в налоговую службу на получение субсидии от государства в размере МРОТ (12 130 рублей). По словам телеведущей, бухгалтер сделала это по своей инициативе. 

Боня рассказала в Instagram, что эту сумму она перевела семье, которая находится в тяжелом материальном положении. Такую же помощь от нее получат еще две семьи, пообещала живущая в Монако звезда. Виктория Боня подчеркнула, что этих денег все равно не хватит, чтобы покрыть убытки, которые за время пандемии COVID-19 понесла ее фирма по производству одежды. 

Ранее экс-ведущая "Дома-2" оказалась в центре скандала, когда обругала россиян, живущих на МРОТ. "Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков, - заявила тогда Боня. - Деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому что они живут в России". 

Позднее Боня объяснила, что ее слова вырвали из контекста. К алкоголикам и тунеядцам она отнесла не всех получателей МРОТ, а только тех, кто превратился в "в отбросы общества".

Видео: Боня обругала живущих на МРОТ россиян

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