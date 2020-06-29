Более 400 тысяч человек вылечились от коронавируса в России

Новых случаев заражения за сутки - 6719

В России выявили еще 6719 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 641156.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 782 . В Подмосковье заболели еще 335 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 93 пациента с коронавирусом. Из них 23 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 9166 человек.

Выздоровели от коронавируса 4343 человека. Общее число переболевших достигло 403430.

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