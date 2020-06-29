Российских боевых роботов научат управлению голосом

Командир будет командовать ими как обычными солдатами

В России начались испытания голосового управления боевыми роботами. Об этом сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

Он пояснил, что командир отдает приказы роботу так же, как и солдатам.

Марьянов также рассказал, что боевые роботы будут оснащаться ударными мини-беспилотниками, способными самостоятельно поразить цель, а также беспилотниками-разведчиками.

Кроме того, роботов оснастят "умными" боеприпасами. Они будут способны самостоятельно рассчитывать траекторию полета и управляемо залететь в здание. Об этом Олег Марьятнов рассказал в интервью ТАСС.

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