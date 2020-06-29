"Девчонка": фанаты не узнали похорошевшую Пугачеву

Она выбралась из дома впервые после карантина

71-летняя певица Алла Пугачева пришла в гости к Валентину и Марине Юдашкиным. Супруга модельера опубликовала в Instagram фото с вечеринки.

"Дорогие и любимые наши друзья! Вчера был замечательный вечер, проведенный с вами! До новых встреч!" - написала Юдашкина, обращаясь не только к Пугачевой, но и к певцу Александру Буйнову, который тоже навестил знаменитую чету.

Звездные друзья накрыли стол на свежем воздухе, пишет teleprogramma.pro. На террасе дома Юдашкиных и тепло, и уютно. Знаменитости ели фрукты и пили чай с тортом.

Поклонникам Пугачевой показалось, будто за время карантина она помолодела и похорошела. На встречу с друзьями Примадонна надела свой любимый наряд в горошек, а волосы собрала в пучок. Некоторые фанаты даже не сразу ее узнали.

- Пугачева огонь как круто выглядит! Молодец, - пишут в комментариях.

- Алла великолепна.

- Алла Б. сразила! Девчонка.

- Я долго рассматривала Аллу Борисовну, потом дошло до меня - эта же Пугачева. Любимая Кристина так походит на свою маму.

- Алла Борисовна, красавица... Без всей этой мишуры и косметики.

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