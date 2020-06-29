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Стала известна стоимость проезда по ЦКАД

10:11
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Движение на всех участках заработает в 2021 году

Две трети Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют открыть до конца 2020 года.

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр, его общая протяженность – 339 километров. По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, участки ЦКАД-3 и ЦКАД-5 будут сданы в этом году, а ЦКАД-1 и ЦКАД-4 в следующем.

"Там 339 километров - умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20% скинуть", - сказал он.

Ранее "Автодор" запустил движение по третьему, 23-километровому участку пятого пускового комплекса ЦКАД-5 (движение по нему бесплатное) от Можайского шоссе до Новорижского шоссе.

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113 пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД, параллельно кольцевым магистралям А-107 ("Малая бетонка") и А-108 ("Большая бетонка"), уточняет "Интерфакс". Полный запуск планируется в 2021 году.

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