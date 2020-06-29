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Пьяный водитель сбил насмерть ребенка и скрылся, потеряв номера (фото)

10:54
  • понедельник
  • 29 июня 2020

У мужчины стаж 19 лет, он практически не нарушал ПДД

В Приморье нетрезвый водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку, а затем скрылся с места ДТП.

Авария произошла в районе 1 километра автодороги Дальнегорск-Краснореченский. Девочка возвращалась домой около полуночи без сопровождения взрослых. В какой-то момент на нее налетел 50-летний мужчина за рулем Toyota Granvia.

В результате удара девочка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась. Водитель скрылся с места аварии, потеряв номерной знак автомобиля.

По нему полицейским удалось отыскать владельца машины. На его авто были авто были механические повреждения, характерные для ДТП.

В региональном МВД отметили, что на момент ДТП водительский стаж мужчины составлял 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году мужчину не привлекали.

Возбуждено уголовное дело по "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

 

 

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