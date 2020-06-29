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Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке

10:57
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Девушка в шоке

Модель и дизайнер Анна Заворотнюк едва не лишилась волос в модном салоне на Рублевке.
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"Во время окрашивания мои волосы просто отпали, остались в раковине, мне их сожгли полностью. Пришлось обстричь. Я просто в шоке", - рассказала Заворотнюк в Instagram. 

Она призвала поклонников обращаться только к проверенным мастерам и попросила владельца салона внимательнее подбирать персонал. 

По словам Заворотнюк, денег за стрижку с нее не взяли. Ей подарили средства по уходу за волосами и предложили процедуры по восстановлению волос. Однако проще от этого красавице не стало, ведь ей нравились ее длинные волосы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_zavorotnyuk

Девушке потребовалось несколько часов, чтобы привыкнуть к своей новой прическе. Оказывается, иногда салон красоты превращается в салон ужаса, сделала вывод Анна Заворотнюк.

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