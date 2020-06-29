Наталья Сергунина рассказала о поддержке туротрасли в период пандемии

Мэрия провела 70 онлайн-мероприятий

Более 70 онлайн‑мероприятий провели для туротрасли Москвы за время пандемии, а общая аудитория всех экспертных и образовательных проектов в сфере туризма с конца марта достигла почти 25 тысяч человек. Об этом сообщила заместителя мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, участие в онлайн-мероприятиях приняли специалисты из трех десятков российских регионов и семи иностранных государств, включая Францию, Испанию и Корею.

"За это время комитет по туризму Москвы организовал пятидневный антикризисный онлайн-интенсив и телемосты с другими мегаполисами, участвовал в онлайн-выставках, а также запустил серию международных роуд-шоу для туркомпаний и акселератор для поддержки стартапов и развития новых туристических продуктов", - сообщили в столичной мэрии.

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