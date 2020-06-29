Главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко принял участие в голосовании по Конституции

Участок был открыт на территории самой больницы

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

По его словам, голосовал он в самой больнице, где отдать свой голос могли как сотрудники, так и пациенты, которые проходят лечение.

"Для всех нас важна история, важно, что будет в дальнейшем с государством, поэтому я считаю, что это важно. Я как гражданин считаю, что каждый должен прийти и проголосовать", - заключил Вечорко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"