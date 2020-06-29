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В Норильске вспыхнул полигон с промышленными отходами

11:16
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Это уже второе экологическое бедствие за месяц

В Норильске загорелась свалка с промышленными отходами.

Инцидент произошел на полигоне твердых промышленных отходов ООО "Байкал-2000". Пламя охватило порядка одной тысячи квадратных метров. На данный момент огонь локализован.

До ближайших жилых домов от места пожара более пяти километров, но дым пока уходит в сторону тундры. Если направление ветра изменится, то будет задействована передвижная лаборатория контрольно-аналитического управления Норникеля, передает РИА Новости.

В Норильске в последнее время случилось несколько серьезных инцидентов, угрожающих экологии региона. 29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

По данным Росприроднадзора, допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз, ущерб исчисляется несколькими десятками миллиардов рублей. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. 

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