Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 80%

Всего по стране проголосовали более 30 млн человек

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила отметку в 80%. В дистанционной процедуре приняли участие почти 940 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области. Всего же, по последним данным, проголосовали свыше 30 миллионов граждан. На избирательных участках соблюдаются все необходимые меры санитарной и пожарной безопасности. В регионах сотрудники МЧС устроили серию проверок, а также провели учения.

"Внимание, в здании пожар. Просьба покинуть здание через ближайших выход", - сразу после тревожного объявления члены комиссии и избиратели быстро выходят на улицу, а пожарные приступают к разведке очага возгорания. Сегодня это учения, но имитация полная. Пустили даже дым. Плановые проверки противопожарного состояния избирательных участков сейчас проходят по всей стране. Голосование длится неделю, а значит, готовность должна быть полной.

Пожарную безопасность сотрудники МЧС проверяли во время выборов всегда. Эпидемия коронавируса добавила работы. Теперь специалисты проводят дезинфекцию участок до начала голосования и вечером, по его окончании, а также в течение дня. Требования Роспотребнадзора едины по всей стране и даже за границей. В Киргизии российские военнослужащие, члены их семей и граждане России, живущие рядом, голосуют на территории объединенной авиабазы Кант.

Далеко от дома в эти дни оказались участники конкурса "Воин мира", проходящего в рамках "Армейских игр-2020". На территории воинской части в Екатеринбурге, где он проходит, для военнослужащих восточного, западного и южного округов, ВДВ и Росгвадрии, а также курсантов Северного и Черноморского флотов организовали избирательный участок. Для себя все сразу решили: сначала голосование - потом соревнование.

Голосование по поправкам в Конституцию перешло экватор. Сегодня пятый день. Свои голоса уже отдали 30 миллионов избирателей - почти треть от общего числа. А явка на электронном голосовании, в котором могут участвовать жители Москвы и Нижегородской области превысила 80%. Оно продлится до 30 июня включительно. 1 июля - основной день, но тогда отдать голос можно будет только на участке.

"Я считаю, что очень удобно сделано, особенно с учетом нынешней ситуации, что есть возможность проголосовать в удобный день. У меня вся семья уже свой выбор сделала. Вообще я считаю, что любой гражданин должен обязательно голосовать всегда, на любых выборах. Потому что в конечном итоге мы определяем наше будущее, поэтому это долг каждого гражданина", - заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

7 дней голосования - формат беспрецедентный в мировой практике. И необходимый, чтобы в условиях коронавируса избежать скопления людей. Как и голосование онлайн. Для защиты электронных систем используются специальные системы шифрования. А уже использованные бюллетени надежно хранятся в сейфах. Однако критики не прекращают попыток дискредитировать проходящее голосование. Происходят хакерские атаки на портал конституция2020.рф и сайт электронного голосования, множатся фейки в соцсетях. А представители движения "Голос" по Московской области поспешили заявить, что им не выдают направления наблюдателей.

"Мы неоднократно обращаемся к этому образованию, как известно, оно не зарегистрировано юридически, с тем, чтобы они получили направления. Все это время они почему-то не приходят получать эти направления. При этом они уже сделали заявления, что они их не могут получить. Они их могут получить, и мы их ждем. Придите, получите направления и наблюдайте так, как наблюдают более 500 тысяч наблюдателей по всей стране", - заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по контролю за голосование Максим Григорьев.

Прозрачность и чистоту голосования отмечают международные эксперты. Как и то, что такая форма принятия поправок в Конституцию - проявление подлинной демократии.

"Когда Черногория, моя родина, в 2017 году вступала в НАТО, был нужен референдум по конституционным переменам, но не было никакого референдума. И СМИ это поддерживали. И сегодня они критикуют референдум в России", - жалуется журналист из Черногории Игорь Демьянович.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится еще три дня. Вечером 1 июля начнется подсчет результатов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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