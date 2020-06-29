Во Франции и Польше прошли выборы

Коронавирус и там оказал влияние

Во второй тур президентских выборов в Польше выходят действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы, оппозиционер Рафал Тшасковский. Ни один из них не набрал половины голосов, необходимых для победы.

По данным экзитполов, Дуду поддержали более 45% избирателей, его соперника - около 30. Остальные кандидаты идут с большим отрывом от лидеров. Явка, по предварительным подсчётам, оказалась рекордной и превысила 62%. Второй тур голосования состоится 12 июля.

А во Франции подводят итоги второго этапа муниципальных выборов. Жители Пятой республики решали, кто будет руководить пятью тысячами городов и коммун. Из-за ситуации с коронавирусом серьёзно пошатнулись позиции правящей партии. Её представители проиграли почти во всех крупных городах, в том числе в Париже.

Исключение - Гавр. Там победу одержал действующий премьер-министр Эдуард Филипп. Покинет ли он пост главы правительства ради должности мэра, пока остаётся интригой.

Хороший результат показали "зелёные", левые и крайне правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен.

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