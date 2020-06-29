Ученые впервые увидели столкновение черных дыр

После случившегося произошла мощная световая вспышка

Уникальное космическое явление: за несколько миллиардов световых лет от Земли произошло столкновение двух чёрных дыр. Подобное событие учёные наблюдали впервые в истории. После слияния была зафиксирована мощная вспышка света.

Яркая вспышка света, которую астрономы наблюдали в объективе сверхточного телескопа - явление уникальное. Ученым в буквальном смысле удалось увидеть невидимое. Столкновение, а затем их слияние произошло недалеко от третьей черной дыры. Из-за ее гравитации образовавшийся объект с силой оттолкнуло. Его масса в сто раз больше солнечной. Он прочертил яркую линию, которую ученые и наблюдали с Земли.

"Эта сверхмассивная черная дыра бурлила в течение многих лет до этой более резкой вспышки, которая произошла в нужном масштабе времени и в нужном месте, чтобы совпасть с гравитационно-волновым событием. В нашем исследовании мы приходим к выводу, что вспышка, скорее всего, является результатом слияния черных дыр", - рассказал профессор астрономии в Калтехе и научный сотрудник проекта ZTF Мэттью Грэм.

До сих пор о таких явлениях узнавали лишь по косвенным признакам - образованию гравитационных волн, не видимых человеческому глазу. Примерно то же самое произошло на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли в направлении созвездия Феникс. В мае прошлого года международная обсерватория в США зафиксировала исходящие гравитационные волны. Ученые стали пристально наблюдать за этой областью космоса и увидели яркую вспышку.

"Сверхмассивные черные дыры вроде этой вспыхивают постоянно. Они не являются спокойными объектами, но время, размер и расположение этой вспышки были впечатляющими. Причина, по которой такие вспышки так важны, заключается в том, что это очень помогает в вопросах астрофизики и космологии. Если мы сможем снова обнаружить свет от слияния других черных дыр, тогда мы сможем узнать больше об их происхождении", - объясняет доцент астрономии в Калтехе Манси Касливал.

Ученые уверены, что через несколько лет подобная вспышка должна повториться, а значит данных для исследований загадочных "черных дыр" станет еще больше.

Елена Сахно, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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