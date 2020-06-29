Победителями стали более 187 тысяч человек

В столице прошел новый розыгрыш программы "Миллион призов". Его победителями стал 187351 человек. Всего состоялось четыре розыгрыша 978537 выигрышных кодов участников.

Организаторы назвали самые востребованные компании-партнеры "Миллион призов", в которых предпочитают выбирать подарки победители розыгрыша. В лидерах оказались московский метрополитен (пополнение карты "Тройка"), магазины "Дикси" и "Детский мир", а также сеть социальных аптек "Столички".

В этих компаниях уже потратили свои баллы более половины всех обратившихся за подарками победителей "Миллиона призов".

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