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Эксперт объяснил смысл отключения геолокации на смартфоне

11:38
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Есть два очевидных плюса

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко объяснил, для чего нужно отключать геолокацию на смартфоне. 
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"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников - и геолокация в их числе", - рассказал Гриценко. 

Отключение геолокации, во-первых, снизит количество рекламы, которую получает пользователь, а во-вторых - увеличит продолжительность работы его смартфона. 

Специалист советует отключать геолокацию в отдельных приложениях, а не на уровне операционной системы. Ведь в некоторых случаях система определения местоположения может быть крайне удобной.

"Использование геолокации очень полезно для пользователей мессенджеров - например, в WhatsApp можно поделиться своим местоположением с друзьями в реальном времени, чтобы проще "найтись" на улице", - цитирует Владимира Гриценко 1prime.ru.

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