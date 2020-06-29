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Директор музея современной истории России Ирина Великанова проголосовала по поправкам в Конституцию

11:47
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Она сделала это электронно

Директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова проголосовала по поправкам в Конституцию.

"Я проголосовала электронным способом, воспользовалась правом, которое дано жителям Москвы и сделала свой выбор дистанционно. Мне кажется, все очень современно и удобно", - рассказала Великанова журналистам.

Электронное голосование очень удобно для тех, кто не может прийти на избирательный участок, а также тех, кто находится на работе или не в Москве.

"Насколько я знаю, многие мои знакомые и сотрудники музея этой услугой воспользовались. Если бы я считала, что это небезопасно – я бы не стала голосовать", - добавила она.

Процесс обсуждения поправок к Конституции был максимально открытым. У каждого была возможность высказаться о поправках, а сейчас люди активно интересуются процессом голосования, отметила Великанова.  

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