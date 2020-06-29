"Отца в тюрьму, а мать в психушку": экс-жена Ефремова раскрыла планы дочери

Родные актера продолжают враждовать

Актриса Ксения Качалина заявила, что дочь Анна Мария хочет отправить ее в психиатрическую клинику. Недавно 19-летняя девушка решила стать опекуном своей матери, у которой имеются проблемы с алкоголем.

"Хочет посадить отца в тюрьму, а мать - в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова - это фантазия и авантюры", - сказала Ксения Качалина eg.ru.

Михаил Ефремов купил дочери квартиру и помогает ей деньгами. По словам Качалиной, избалованная Анна Мария командует актером и делает все, что захочет.

Идею об опеке актриса назвала бредом. Она не считает себя сумасшедшей, но признает, что нуждается в лечении от алкоголизма. "Возможно, мне и нужно лечение, но оно не должно быть навязчивым, принудительным", - заявила Качалина.

Напомним, Ксения Качалина и Анна Мария почти не общаются. По словам девушки, разум Качалиной постепенно угасает, она ни дня не может прожить без бутылки. После смертельной аварии с участием Ефремова Анна Мария внезапно решила позаботиться о матери. Ведь если актер получит реальный срок, то о женщине больше никто не сможет позаботиться.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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