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Оксану Воеводину обокрали в Сочи

12:44
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Модель осталась без связи

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала жертвой воров в Сочи.

27-летнюю девушки обокрали посреди белого дня – преступник вытащил у модели мобильный телефон.

"Сочи встретил нас очень дружелюбно, мой телефон украли... я больше не доступна по номеру *8588 до моего возвращения в Москву... Связывайтесь со мной по старому номеру, который оканчивается на *3556, пишите в директ, либо по почте", - написала Воеводина в Instagram.

Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году. В январе 2019 года монарх отрекся от престола, а через семь месяцев развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов, однако тот отказался ее спонсировать. Сейчас Воеводина живет в России и воспитывает сына Леона.

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