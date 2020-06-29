Голосование по поправкам: ЦИК озвучил данные по явке по итогам четырех дней

Проголосовали уже свыше 40 миллионов россиян

Явка на голосовании по поправкам в Конституции по итогам четырех дней составила 37,2%. Такие цифры озвучил Центризбирком. Всего проголосовало более 40 миллионов человек.

"Число граждан, проголосовавших 28 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования - 40 415 883, явка - 37,20 процента от числа избирателей, зарегистрированных в России", - говорится в сообщении ЦИК.

Ранее сообщалось, что явка на электронное голосование превысила 80%. Проголосовать онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июля. Основной день голосования - 1 июля.

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