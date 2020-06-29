С 15 июля в России откроются кинотеатры

Они не работали с 23 марта

С 15 июля в России возобновляется работа кинотеатров, прерванная из-за коронавируса.

"Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"