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"Приходи ко мне, дружок": Пугачева и Галкин обменялись нежностями

12:47
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Примадонна сделала селфи на природе

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram селфи, сделанное во время прогулки по территории ее замка в Подмосковье. 
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Примадонна наслаждается теплом, солнцем и красотами, которые скрываются на ее усадьбе. "У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок", - игриво написала 71-летняя Пугачева, выложив селфи, на котором она широко улыбается. За плечами звезды буйствует растительность. 

Одним из первых ее фото оценил Максим Галкин. "Дружок уже в пути", - написал он жене. 

Поклонники завалили Пугачеву комментариями. По их мнению, за время карантина звезда помолодела и похорошела. Ей не дашь и 60 лет.

- Красивая, - пишут в комментариях. 

- Самая лучшая на земле. 

- Прямо девушка. 

- Вы в такой форме постоянно. Как вы себя поддерживаете в Ваши годы, стройненькая, красивая. 

- Легенда. 

Ранее Алла Пугачева встретилась с Александром Буйновым и супругами Юдашкиными. На встречу с друзьями Примадонна надела свой любимый наряд в горошек, а волосы собрала в пучок.

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