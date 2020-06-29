"Приходи ко мне, дружок": Пугачева и Галкин обменялись нежностями

Примадонна сделала селфи на природе

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram селфи, сделанное во время прогулки по территории ее замка в Подмосковье.

Примадонна наслаждается теплом, солнцем и красотами, которые скрываются на ее усадьбе. "У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок", - игриво написала 71-летняя Пугачева, выложив селфи, на котором она широко улыбается. За плечами звезды буйствует растительность.

Одним из первых ее фото оценил Максим Галкин. "Дружок уже в пути", - написал он жене.

Поклонники завалили Пугачеву комментариями. По их мнению, за время карантина звезда помолодела и похорошела. Ей не дашь и 60 лет.

- Красивая, - пишут в комментариях.

- Самая лучшая на земле.

- Прямо девушка.

- Вы в такой форме постоянно. Как вы себя поддерживаете в Ваши годы, стройненькая, красивая.

- Легенда.

Ранее Алла Пугачева встретилась с Александром Буйновым и супругами Юдашкиными. На встречу с друзьями Примадонна надела свой любимый наряд в горошек, а волосы собрала в пучок.

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