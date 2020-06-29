Исхаков после расставания с Гагариной показал семейную идиллию

Фотограф хочет доказать, что он хороший отец

Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в социальных сетях фотографию с дочерью Мией и пасынком – сыном Полины Гагариной от первого брака с Андреем Кисловым.

На кадре можно заметить, как трехлетняя девочка сидит на плечах у 12-летнего брата, а Исхаков с любовью смотрит на детей.

Вот моя жизнь и любовь. Всё остальное пыль", - подписал он снимок.

Фотография вызвала у большинства поклонников умиление, но некоторые решили, что Дмитрий подобным образом пытается задеть супругу и вызвать у нее ревность.

"Я надеюсь, что Полина не входит в число "пыль", ведь так?", - спросила katya_bartosh.

Гагарина и Исхаков женаты с 2014 года, но в мае 2020 года появилась информация, что певица и фотограф не живут вместе и планируют развод. В июне Исхаков подтвердил, что его союз трещит по швам. Гагарина пока никаких комментариев не давала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"