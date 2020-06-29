Пятый день голосования по Конституции проходит без нарушений и сбоев

Все участки открылись вовремя

Около 200 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию в выходные. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

По его словам, пятый день голосования в столице проходит спокойно и без нарушений. Все 3608 участков открылись вовремя и в полном объеме. Ночью все помещения для голосования прошли полную дезинфекцию. После выходных желающих проголосовать станет еще больше, считает Александр Асафов.

"Обязательно надевайте маску и перчатки, когда пойдете голосовать. Но даже если вы придете без них, то все необходимые средства защиты вам выдадут на месте. Также помните про соблюдение дистанции. Для этого на полу есть специальная разметка", - сказал он.

По состоянию на 12:00 явка, по данным пресс-службы, на электронное голосование составила 83,38%. Всего проголосовали 992738 человек.

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