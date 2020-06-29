Раскрыта связь между габаритами человека и продолжительностью жизни

Против законов биофизики не попрешь

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал о связи между габаритами человека и продолжительностью жизни.

По словам врача, чем меньше человек, тем больше у него шансов дожить до 100 лет. Среди долгожителей нет больших людей, уверяет он.

"Это законы биофизики - большие особи долго не живут. Наоборот - сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин. И у мужчин те же закономерности. Те могучие дубы, которые радуют нас в молодости, к старости накапливают большое количество болезней и умирают гораздо раньше", - цитирует Конева nsn.fm.

При этом профессор усомнился в том, что между размером ноги человека и продолжительностью жизни есть прямая взаимосвязь. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, которые изучили более трех тысяч летальных случаев и предположили, что дольше всех живут женщины с 38 размером ноги и мужчины с 42 размером ноги. Якобы их возраст в среднем достигает 82-84 лет.

"Они просто ищут себе гранты для существования", - отреагировал на это исследование Юрий Конев.

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