ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыта связь между габаритами человека и продолжительностью жизни

13:31
  • понедельник
  • 29 июня 2020

Против законов биофизики не попрешь

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал о связи между габаритами человека и продолжительностью жизни. 
Гонка за бессмертием: как москвичи борются со старостью

По словам врача, чем меньше человек, тем больше у него шансов дожить до 100 лет. Среди долгожителей нет больших людей, уверяет он. 

"Это законы биофизики - большие особи долго не живут. Наоборот - сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин. И у мужчин те же закономерности. Те могучие дубы, которые радуют нас в молодости, к старости накапливают большое количество болезней и умирают гораздо раньше", - цитирует Конева nsn.fm

При этом профессор усомнился в том, что между размером ноги человека и продолжительностью жизни есть прямая взаимосвязь. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, которые изучили более трех тысяч летальных случаев и предположили, что дольше всех живут женщины с 38 размером ноги и мужчины с 42 размером ноги. Якобы их возраст в среднем достигает 82-84 лет.

"Они просто ищут себе гранты для существования", - отреагировал на это исследование Юрий Конев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожилая женщина на лавочке
Пожилая женщина на лавочке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.