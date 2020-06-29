В Кремле отреагировали на попытки проголосовать дважды по поправкам

Ничто не повлияет на легитимность плебисцита

В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам к Конституции.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, случаи неоднократного голосования не повлияют на легитимность плебисцита. Центризбирком сумеет устранить пробелы, возникшие в ходе голосования.

"В любом случае, если поступают сигналы о пробелах и несовершенствах, которые, конечно же, не могут оказывать влияние на общий фон легитимности, я не сомневаюсь, что ЦИК будет принимать меры для внесения ясности в эту ситуацию", – отметил Песков.

Кроме того, публикация итогов экзитпола не влияет на тех, кто еще не проголосовал, заверил Песков. Ранее ВЦИОМ опубликовал статистические данные о том, что за четыре дня голосования поправки поддержали 76% респондентов.

"Наверняка это может способствовать повышению информированности населения, хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне", - предположил спикер Кремля.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования 1 июля объявлен нерабочим с сохранением оплаты труда.

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